Yozgat’ta öğrencilere yangın eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta öğrencilere yangın eğitimi verildi

Yozgat'ta itfaiye ekipleri tarafından Sorgun Agah Efendi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yangın nasıl müdahale edilir eğitimi verildi. Bu çerçevede Agah Efendi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri için program düzenleyen itfaiye ekipleri, öğrencilere yangına müdahale eğitimi verdi.

Eğitimde yangına müdahale konusunda teorik bilgiler verilirken yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini vurgulandı.

İtfaiye personeli öğrencilere; yangın önleyici tedbirleri, yangın anında yapılması gerekenleri, yangın söndürme tekniklerini, yangın söndürme ekipmanlarını, itfaiye araçlarının görevlerini ve temel yangın bilgilerini anlattı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE UYGULAMALI OLARAK GÖSTERİLDİ

Öğretmenler ve öğrencilere, itfaiyeciler eşliğinde yangın söndürme ve yangına müdahale eğitimi verildi. İtfaiyenin araç ve gereçlerini tanıtan itfaiyeciler, yangına müdahale aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi.

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Yozgat’ta öğrencilere yangın eğitimi verildi

Yozgat’ta öğrencilere yangın eğitimi verildi

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