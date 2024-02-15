Yozgat’ta otobüs kazası: 1 ölü 18 yaralı

Kaynak: AA / İHA
Yozgat’ta otobüs kazası: 1 ölü 18 yaralı
Yozgat’ta seyir halindeki otobüs kaza yaptı, 4’ü ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Yozgat Karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında, sabah saatlerinde meydana geldi. 54 yaşındaki M.K. kontrolünde bulunan yolcu otobüsünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıkıp boş alana devrildiği belirtildi. İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

aw142131-04.jpgAracın içindeki 1 yolcunun yaşamını yitirdiği belirtilirken 19 yolcunun yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu iletildi. Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ağır yaralanan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini aktardı. Vali Özkan, yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bildi aldı.

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