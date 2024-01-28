Anne ve oğul soba zehirlenmesinde yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Anne ve oğul soba zehirlenmesinde yaşamını yitirdi
Yozgat’ta soba zehirlenmesi sonucunda anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kürkçü köyünde, 58 yaşındaki Rahime Kula ve 41 yaşındaki oğlu İlyas Kula sobadan sızan karbon monoksit gazı sebebiyle yaşamını yitirdi.

Rahime Kula ve İlyas Kula’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, anne ve oğulun sobadan zehirlenerek öldüklerini belirledi.

Rahime ve İlyas Kula’nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Sarıkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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