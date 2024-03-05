YRP Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, kahvehanede vatandaşla tartıştı

Kaynak: DHA
YRP Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, kahvehanede vatandaşla tartıştı
Düzce'de Refah Partisi'nin Belediye Başkan adayı olan türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışmaları kapsamında bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

Ancak burada, yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Güloğlu ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı.

Güloğlu'nun gazetecilerin tehditlerini dile getirmesi üzerine bir mahalle sakini, "Kim bu gazeteciler, açıkla da bilelim" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soruya Güloğlu'nun tepkisi sert oldu ve "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler?" şeklinde yanıt verdi. Vatandaş ise "Beni satın alacak para yok" diye karşılık verince, Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatarak vatandaşın üzerine yürüdü.

Yaşanan bu olay üzerine kahvehanede bulunan diğer vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi ve tartışma sonlandırıldı.

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