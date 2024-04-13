YSK 1 il ve 21 ilçedeki itirazları reddetti

YSK, 31 Mart’ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin sonuçlarına yönelik itirazları incelemeye devam ediyor.
Son toplantısında, YSK, siyasi partilerin çeşitli seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağlamıştır. AKPi’nin Isparta’nın Senirkent ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali, Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki il genel meclisi seçiminin iptali, Balıkesir’in Manyas ve İvrindi ilçelerindeki belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki mazbata iptali, Yozgat’ın Kadışehri ve Kütahya’nın Emet ilçelerindeki olağanüstü itiraz talepleri kabul edilmedi.
CHP’nin Adıyaman’ın Besni ilçesindeki belediye başkanlığı seçiminin iptali, Karaman’ın Ayrancı ilçesindeki oyların yeniden sayılması ve Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki belediye başkanı Cemal Kurnaz’ın mazbatasının iptalinin tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılması talepleri reddedildi.
MHP’nin Kütahya ilindeki seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesine ilişkin olağanüstü itirazı, Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve Bayburt’un Aydıntepe ilçesindeki il genel meclisi oylarının yeniden sayılması talepleri kabul edilmedi.
YSK, İYİ Parti’nin Ordu’nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerindeki belediye başkanı seçiminin iptali taleplerini reddetmiştir. DEM Parti’nin Mardin’in Midyat ve Hakkari’nin Şemdinli ilçelerindeki seçimlerin iptali ve Batman’ın Gercüş ilçesindeki oyların yeniden sayılması talepleri kabul edilmedi.
Yeniden Refah Partisi’nin Mardin’in Ömerli ilçesindeki oyların yeniden sayımı, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Bitlis’in Güroymak ilçelerindeki belediye başkanlığı seçimlerinin iptali talepleri reddedilmiştir. Saadet Partisi’nin Batman’ın Sason ilçesindeki seçimlerin iptaline yönelik talebi kabul edilmedi.