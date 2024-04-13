YSK 1 il ve 21 ilçedeki itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 farklı siyasi partinin, 1 il ve 21 ilçede yapılan seçimlerin iptali, oyların yeniden sayılması ve mazbatanın iptaline dair başvurularını reddetti.