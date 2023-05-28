YSK Başkanı şimdiden kesin sonucu açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Yener, ellerindeki sandık sonuçlarına göre Erdoğan'ın seçimi kazandığını söyledi...

YSK Başkanı şimdiden kesin sonucu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür." dedi. Öte yandan Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

Yener'in açıklamaları şöyle:

Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

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