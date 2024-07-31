Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

YAŞ yarın toplanıyor

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair konular ele alınacak.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemleri ve general ile amirallerin terfi ve atama dosyaları da toplantıda ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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