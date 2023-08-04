Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete’de

Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

KAYNAK: İHA
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete’de

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu’nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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Yüksek Askeri Şura, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saatlik toplantının ardından kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu.

YAŞ kararları doğrultusunda 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 31’inci Genelkurmay Başkanı oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise görevine devam edecek.

32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Öte yandan, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

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