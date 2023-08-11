Erdoğan'dan Tamer Karadağlı'ya resmi görev. Bakanlıklarda Genel Müdür operasyonu

Kamuda 145 genel müdür atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 11 bakanlıkta 145 genel müdür ataması yapıldı.
Kararlara göre, SGK Başkanlığı’na Raci Kaya, AFAD Başkanlığı’na Okay Memiş ve İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne Samet Güneş atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncu Tamer Karadağlı’yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Gülşen atandı. Ömer Bulut, tekrar TOKİ Başkanlığı’na görevlendirildi.
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