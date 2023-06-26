Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı

Yüksek enflasyon oranları eğitimi de vurdu. Büyükşehirlerde anaokullarından liseye kadar fiyatların 600 bin liraya kadar çıktığı ifade edilirken

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 1
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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 2

2023 yılının başında (4 Ocak) Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarının eğitim ücretlerinde yapacakları artışa ilişkin kurum temsilcileriyle bir toplantı yapmıştı. Bakan Özer, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ücret artışı sınırını yüzde 65 olarak belirlendiğini söylemişti.

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 3

Ancak MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 'nın fiyat artışını dizginlemek için koyduğu yüzde 65 sınırı da çare olmadı.

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 4

Özellikle büyükşehirlerde veliler 600 bin liraya kadar varan fiyatlarla karşılaşıyor.

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 5

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 zam sınırı ise sadece ara kayıtlarda geçerli oluyor. Yeni kayıtlarda yapılan zamlar yüzde yüzü aşıyor.

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 6

'ZAMMIN SEBEBİ ENFLASYON'

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 7

NTV'de yer alan habere göre; sektör temsilcileri, okul ücretlerindeki zammın enflasyonla ilgili olduğunu söyledi.

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 8

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, zamları şöyle değerlendirdi:

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 9

Bir yıl önce yüzde 36,8 zam izni verildi ama elektrik yüzde 300 arttı. Öğretmenin yaşayabilmesi için en az yüzde 80 yapılması gerekiyordu. Öğretmenin yaşayabilmesi için, devlet memuru öğretmenin maaşının altında maaş almaması lazım. Bir okul yapmak en az 200 300 milyon lira...

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 10

Özel okulun karlılığı maksimumu yüzde 15. Eksiklik yapmaz maaşları eksiksiz yatırırsanız... Devletimizin veliye destek vermesi gerekiyor. Biz özel okula destek verilmesine karşıyız.

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Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı 11

Veliler ise, özel okul ücretlerinde bir düzenleme yapılmasını istiyor.

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