Yüksek enflasyon okulları da vurdu. Zamlar yüzde 100'ü aştı

Bir yıl önce yüzde 36,8 zam izni verildi ama elektrik yüzde 300 arttı. Öğretmenin yaşayabilmesi için en az yüzde 80 yapılması gerekiyordu. Öğretmenin yaşayabilmesi için, devlet memuru öğretmenin maaşının altında maaş almaması lazım. Bir okul yapmak en az 200 300 milyon lira...