Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Zam oranının yüzde 25,6 olduğu kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı.

Bu artışla birlikte, Ankara - İstanbul seferinin bilet fiyatı 430 TL'den 540 TL'ye, Ankara - Konya seferi 200 TL'den 250 TL'ye, Ankara - Eskişehir seferi ise 225 TL'den 280 TL'ye yükseldi.

YÜZDE 25,6 ZAMLA GÜNCEL FİYATLAR

Diğer yandan, Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL'ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL'ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL'ye, Konya - Karaman seferi 110 TL'den 175 TL'ye ve Konya - İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL'ye çıkarıldı.

2022'DE 5, 2023'TE 3 ZAM GELMİŞTİ

TCDD, YHT bilet fiyatlarına 2022 yılında beş, 2023 yılında ise üç kez zam yapmıştı. Son fiyat artışı, geçtiğimiz yılın eylül ayında gerçekleşmişti.

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