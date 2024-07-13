Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25,6 oranında zam yaptı.

Bu artışla birlikte, Ankara - İstanbul seferinin bilet fiyatı 430 TL'den 540 TL'ye, Ankara - Konya seferi 200 TL'den 250 TL'ye, Ankara - Eskişehir seferi ise 225 TL'den 280 TL'ye yükseldi.

YÜZDE 25,6 ZAMLA GÜNCEL FİYATLAR

Diğer yandan, Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL'ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL'ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL'ye, Konya - Karaman seferi 110 TL'den 175 TL'ye ve Konya - İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL'ye çıkarıldı.

2022'DE 5, 2023'TE 3 ZAM GELMİŞTİ

TCDD, YHT bilet fiyatlarına 2022 yılında beş, 2023 yılında ise üç kez zam yapmıştı. Son fiyat artışı, geçtiğimiz yılın eylül ayında gerçekleşmişti.