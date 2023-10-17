Yüksek rakımda yetişiyor kendi kendini döllüyor. Hasadı sürüyor dünyaca ünlü kilosu 150 TL

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi'nde üretilen dünyaca ünlü cevizin hasadı devam ediyor. Ceviz fidanı üreticisi Mehmet Akkoyun "Bin 800 rakımda üretim yapılan cevizin kendi kendini dölleyen bir çeşittir. Kilosu 150 TL'den satılıyor" dedi.

KAYNAK: İHA
Yüksek rakımda yetişiyor kendi kendini döllüyor. Hasadı sürüyor dünyaca ünlü kilosu 150 TL

İHA'nın haberine göre, Adilceviz İlçesi'nde yağı, tadı ve aroması ile damaklarda lezzet bırakan cevizler toplandıktan sonra tezgahlarda yerini almaya başladı. Adilcevaz cevizinin bu yılki fiyatı 150 TL’den başlarken, alıcıların özellikle ev cevizini tercih etmeleri konusunda önerilerde bulundu.

Adilcevaz cevizini yemek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları konusunda da uyarılarda bulunan ceviz fidanı üreticisi Mehmet Akkoyun, Adilcevaz cevizinin diğer cevizlerle kıyaslanamayacağını söyledi.

Bin 800 rakımlı Adilcevaz’da yıllık 20 bin adet sertifikalı ceviz fidanı üretimi yaptıklarını ifade eden Akkoyun, “Adilcevaz’da ceviz hasadına başladık. Bu yılki hasadımızı yine makine ile hasat etmeye başladık. Bunun en büyük özelliği, ağaca zarar vermeden meyveyi alıyoruz. Adilcevaz cevizinin özelliği; yağı, tadı, aroması ve damakta çok güzel tat bırakmasıdır. Bu cevizi temin etmek isteyenler evlerden temin etsinler. Bu cevizler 3 ay içerisinde hem tüketiliyor” dedi.

Akkoyun, Adilcevaz cevizinin güzel çeşitleri olduğunu da belirterek, “Sertifikalı olarak 2 çeşit üzerinde fidan üretimi yapıyoruz. Çeşitlerimiz Adilcevaz-13 ve Kazankaya’dır. Bin 800 rakımda üretim yapıyoruz. Kendi kendini dölleyen bir çeşittir. Çeşitlerimizin en büyük özelliği gramaj olarak da 20 gram geliyor. Ayrıca dölleyici bir fidan istemiyor. Türkiye’nin her tarafında gönderiyoruz. Ayrıca bölgede de Tarım ve Orman Müdürlüğü bizlerden aldığı fidanları vatandaşlara da dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

Adilcevaz cevizinin diğer cevizlerle kıyaslanamayacağını söyleyen Akkoyun, “Vatandaşlarımız, çeşitli makinelerden geçerek yetiştirilen ve marketlerde satılan cevizlerle Adilcevaz’daki cevizleri kıyaslamasınlar. Çünkü biz organik olarak üretim yapıyor, bunu da 3 ay içerisinde tüketiyoruz. Bu bölgede cevizlerde mantari hastalık olmasına rağmen vatandaşlar ilaç kullanmıyor” diye konuştu.

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