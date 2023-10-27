Çiftçi meyve ağaçlarını kepçeyle söktü. Tarlada kilosu 50 kuruş markette indirimli 13 TL

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da 150 bin dönüm alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonun hasadı eylül ayında başladı. 600 bin tona yakın rekolte beklenen limonun ilk hasatta kilosu 4-5 liraya satılırken, talep olmaması nedeniyle bahçede kilogramı 50 kuruşa kadar geriledi.

Mayer cinsi limona talep gelmeyince ürünlerini satamayan çiftçiler bir bir limon ağaçlarını sökmeye başladı. Kimi üretici motorlu testere ile ağaçlarını keserken, kimi üretici de kepçeyle söktü.

SÖKÜLEN AĞAÇLAR ATILMIYOR

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Adana’da bu sene limonda rekolte yüksek. İlk çıktığında 4-5 liraya mayer cinsi limon piyasaya girdi. Ancak şu anda hiç talep yok ve fiyatlar 50 kuruşa kadar geriledi. Bazı limon bahçeleri sökülmeye başlandı. Bazı çiftçiler damlama sulama hortumlarını dahi sökmeden limon ağaçlarını kepçelerle söküp biyokütle tesislerine gönderiyor. Önümüzdeki günlerde limon kesimi daha fazla olacaktır. Bazı çiftçiler halen limonu satarım diye bekliyor ama umut gözükmüyor” diye konuştu.

KİLO MALİYETİ 2 TL

Çiftçinin limonda hiç kar etmese dahi 2 lira kilogram başına maliyeti olduğunu anlatan Doğan, “Biz hükümetimizden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu desteği bekliyoruz. Adana çiftçisi çok zor durumda. Paketleme tesisleri yüzde 60-70’lik kapasite ile çalışıyor. Mayer cinsi limon dalında kaldı. Ürününü erken satanların bir kısmı para kazandı ama şu anda ağaçlar hep duruyor. Önümüzdeki günlerde ağaç sökümü daha fazla olacaktır. Kepçe dahi bulunamayacaktır. Şu anda hatta biyokütle tesisleri de alımları ağırlaştırdı” ifadelerini kullandı.

Doğan, Adana genelinde 150 bin dönüm alandaki limonun yüzde 5’inin söküldüğünü sözlerine ekledi.