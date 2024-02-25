Yüksek salıncağa binen iki kişi demir platforma çarptı. Eğlence merkezinde feci kaza. Kaza anı kameralara yansıdı

Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek salıncağa binen iki kişi demir platforma çarptı. Eğlence merkezinde feci kaza. Kaza anı kameralara yansıdı
Mersin'de bir eğlence merkezinin yüksek salıncağına binen iki kişi salıncağın bırakıldığı an unutulan demir bindirme platformuna çarptı. O anlar ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Mersin'de bir eğlence merkezine giden iki genç, yüksek tepede sallanan salıncağa bindi. Salıncağın bırakılmasıyla birlikte 2 genç, unutulan demir bindirme platformuna hızla çarptı.

ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİLER

Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan iki kişi çığlıklarla yardım istedi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 2 gencin ayağından yaralandığı tespit edildi.

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O ANLAR KAMERADA

2 genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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