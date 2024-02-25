Yüksek salıncağa binen iki kişi demir platforma çarptı. Eğlence merkezinde feci kaza. Kaza anı kameralara yansıdı

Mersin'de bir eğlence merkezinin yüksek salıncağına binen iki kişi salıncağın bırakıldığı an unutulan demir bindirme platformuna çarptı. O anlar ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.