Yüksek yargıdan yüksek konutlar

İstanbul’da yüksek katlı binaları ve yapı yoğunluğuyla bilinen Esenyurt’ta, üst düzey yargı görevlileri, yeni bir inşaat projesi başlatmak istiyor. “Sınırlı Sorumlu Bahçeşehir Gölvadi Konut Yapı Kooperatifi” tarafından yapılmak istenen projede; 2 bin 500 adet konut ve 17 dükkân inşa edilmesi bekleniyor. Esenyurt’a yapılacak olan inşaat, toplamda 15 bloktan oluşacak ve altı bloğun yüksekliği zemin artı 21 kat, diğerlerininki ise zemin artı 20 kat olacak.

BirGün’den Uğur Şahin’in aktardığına göre, yapılması planlanan proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruldu ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Başvuru dosyasındaki bilgilere göre, projenin toplam maliyeti 4 milyar 869 milyon TL olarak öngörüldü. Yapılacak konutlarda ise 7 bin 500 kişinin yaşayacağı öngörüldü. Aynı dosyada, gerekli izinlerin alınmasından sonra inşaata başlanacağı ve tahminen 3 yıl süreceği iletildi. İnşaatın yapılacağı alanın 1. Derece Deprem Bölgesi’nde yer aldığı ve bu konuda yönetmeliğe uyulacağı kaydedildi.

PROJEDE YARGIDAN ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALIYOR

Bahçeşehir Gölvadi Konut Yapı Kooperatifi’nde yargının birçok üst düzey ismi de yer alıyor. Söz konusu kooperatifin yönetiminde; Yargıtay üyesi Mustafa Yapıcı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz bulunuyor. Ticaret Sicil Gazetesi’nden verilen bilgilere göre, kooperatifin diğer kurucu isimleri şu şekilde:

• Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu.

• Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Pınar.

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Uslu.

• Ankara Büyükşehir Belediye Meclis’inin AKP’li üyesi Mustafa Burak Altınsoy.

DİKEY MİMARİ ELEŞTİRİLİYOR AMA…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık dikey mimariyi eleştiriyor fakat yüksek katlı binaların inşaatları hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan, 8 Kasım 2018’de düzenlenen Dünya Şehircilik Günü toplantısında, AKP’nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum’u uyarmış ve "Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, 2017 yılında yaptığı açıklamada ise, “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.” demişti.

PROJEDE FARUK KOCA DETAYI

Gölvadi Yapı Kooperatifi’nin internet sitesinde, inşaat firmalarının tekliflerinin değerlendirildiği ve Rast İnşaat, Atayıldız İnşaat ve BCM İnşaat’ın oluşturduğu iş ortaklığı tarafından gelen teklifin kabul edildiği belirtildi. Sitede adı geçen Rast İnşaat, Rast Gruba bağlı olan bir şirket ve sahibi eski AKP Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca.

Belirtilen protokolü, kooperatifi temsilen Mustafa Kanıcı, Rast İnşaatı temsilen Faruk Koca, Atayıldız İnşaatı temsilen Bahattin Atalay ve BCM İnşaatı temsilen Ertan Çelik’in imzaladığı belitiliyor. Koca, Atayıldız İnşaatı temsilen Bahattin Atalay ve BCM İnşaatı temsilen Ertan Çelik’in imzaladığı kaydediliyor.