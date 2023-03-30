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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda 4 kilo 600 gram eroin, 8 kilo 700 gram afyon sakızı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.   

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:20
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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Konuyla ilişkin Hakkari Valiliği'nden açıklama geldi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 28 Mart 2023 Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalında icra edilen operasyonda 4 kilo 600 gram eroin, 8 kilo 700 gram afyon sakızı ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. (İHA)

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