Yüksekovalı besiciye kundaklama şoku! 15 bin bağ ot ve 20 ton saman kül oldu

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Köprücük köyünün iki mahallesinde, dün saat 21.00 sıralarında ot ve samanların bulunduğu dört ayrı noktada yangın çıktı.

Köylüler söndürme çalışmalarına başlarken, itfaiye, jandarma, sağlık, özel idare ve elektrik ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın, sabah saat 08.00'de söndürüldü. Yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken, köyde bir şüpheli gözaltına alındı.

Köyde besicilik yapan Orhan Cankurtaran (36), yaz boyunca hayvanları için biriktirdiği ot ve samanların tamamen yandığını belirtti.

"BİR YIILLIK HASADIM HEBA OLDU"

Cankurtaran, "Bir yıllık hasadımın hepsi yandı. Yaz ayları boyunca büyük zahmetlerle biçtiğim 5 bin bağ otum ve 10 ton samanım yakıldı. Yangının kendiliğinden çıkması mümkün değil. Uyuşturucu bağımlısı kişiler tarafından kundaklandı. Aklı başında bir insan gelip bu otları ateşe vermez" dedi.

"KÖYLÜLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ"

Köylülerden Mesut Dalgıç ise, "Köyümüzün iki mahallesinde dört ayrı yerde yangın çıktı. Köylüler olarak yangına müdahale ettik. İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gelerek yangına müdahale etti" diye konuştu.