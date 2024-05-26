Yüksekovalı gençler yaralı buldukları güvercini kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gençlerin duyarlı davranışı takdir topladı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde akşam saatlerinde gezen bir grup genç, yol ortasında yaralı bir güvercin buldu. Güvercinin köpeklere yem olmaması için hemen harekete geçen gençler, yaralı kuşu yakalayıp veterinere götürdü.

Gençlerden Erhan İnanç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yolda yürürken yaralı bir güvercin gördük. Hemen kurtarmak için uğraştık ve sonunda araba altında yakaladık. Şimdi de veterinere götürüyoruz ve ardından yeniden yaşam alanına bırakacağız" dedi.

Gençlerin bu duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından büyük övgü aldı. Yaralı güvercini kurtarıp tedavi ettiren gençler, çevrelerinde takdirle karşılandı ve örnek bir davranış sergiledikleri için tebrik edildi. Bu güzel hareket, hayvanseverler arasında da büyük beğeni topladı.