Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan Yıldırım, hedeflerininin 3 puan olduğunu dile getirirken, aynı zamanda mücadele için prim vereceklerini de duyurdu.

İşte Yüksel Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar;

'ÇOK İDDİALIYIZ'

"Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Beşiktaş ile aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Bu karşılaşmanın sezonun en güzel maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Beşiktaş maçına çok iddialı geleceğiz. Beşiktaş’ı böyle bir kaos ortamında yakalamak zordur. ‘Kurt puslu havayı sever’ derler; biz de şu an o puslu havayı görüyoruz."

'HEDEFİMİZ 3 PUAN'

"Biz çıkıp topumuzu oynayacağız. Hedefimiz net: 3 puan! Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig’deyim ve Beşiktaş’ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten ‘o sene’ olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş’ın içi karışık, Orkun cezalı, Rafa da büyük ihtimalle oynamayacak. Bunlar bizim için bir avantaj. Bu sezon ligdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor."

'PRİM UYGULAMASI BU MAÇTA DA GEÇERLİ'

"Sezon başında dört büyüklerle oynayacağımız maçlar için özel bir prim belirlemiştik. Bu maçta da o prim geçerli olacak."