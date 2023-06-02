Yüksel Yıldırım yurt dışından takım alıyor

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım’ın Fransa’da Ligue 2’ye yükselen Dunkerque takımını satın alacağı iddia edildi.

Yüksel Yıldırım yurt dışından takım alıyor

Editör: Barış Atakan

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Samsunspor için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce yurt dışından takım almak istediğini ifade eden Yüksel Yıldırım’ın aradığı kulübü sonunda bulduğu aktarıldı.

"TEKLİFİ KABUL ETTİLER"
Yüksel Yıldırım ne demişti, "Demba Ba ile birlikte Fransa’da bir takım satın almak istiyoruz. Valenciennes olabilirdi, çok para olduğu için vazgeçtik. Artık bir ekiple görüşüyoruz. Teklifi kabul ettiler. Avukatlar ayrıntıları inceliyor. Tahminen 1 ay içinde Fransa’da bir kulüp satın alabiliriz"

"DUNKERQUE KULÜBÜ'NÜ SATIN ALACAK"
L'Equipe'te yer alan habere göre, Yüksel Yıldırım bu sezon Ligue 2'ye yükselen Dunkerque Kulübü'nü satın alacak. Amerika 3. Ligi'nde mücadele eden Albion San Diego takımının sahibi Demba Ba’nın ise Fransa ekibinin sportif direktörlüğüne gelecek.

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