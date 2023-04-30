Yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Astrolojide yükselen burç kişiye etkileri açısından asıl burçlar kadar önemlidir. Astroloji ve burçlarla ilgilenen kişiler yükselen burcun nasıl hesaplandığını bilmek ister. Peki, yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Kişinin doğduğu andaki zaman dilimiyle ilgili olan yükselen burç, astrolojiyle ilgilenen kişiler tarafından sık sık araştırılmaktadır. Peki, yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl hesaplanır?

Yükselen burçlar, kişinin karakteristik özelliklerini ve yeteneklerini belirleyen en önemli astrolojik terimlerden biridir. Kişilik ve kabiliyet gibi faaliyetlerin belirlenmesinde öncü olan yüksel burçlar, asıl burçlar kadar önem taşır. Peki, yükselen burç nedir? Yükselen burç nasıl hesaplanır?

YÜKSELEN BURÇ NEDİR?

Yükselen burç, batı astrolojisine ait, bireyin doğduğu andaki zaman dilimi ile ilgili olan burçlara verilen isimdir. Yükselen burçlar, kişilerin hayatında önemli bir yere sahiptir ve bilinmesi gerekir.

Yükselen burç, burç ailesi içerisinde, doğum ile başlayan astrolojik olgulara verilen isimdir. Herkesin bir burcu ve yükselen burcu bulunmaktadır. Yükselen burç için en doğru tanım, dünyaya gözlerin açıldığı andan itibaren, doğu ufkunda beliren burçtur denebilir.

YÜKSELEN BURÇ NASIL BULUNUR?

Yükselen burcun bulunması için birtakım kriterlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu kriterler:

Doğum saati

Doğum saatinin bilinmesi, yükselen burç hesaplamasındaki en önemli kriterdir. Doğum saati bilinmeden yükselen burç bulunması mümkün değildir.

Doğum tarihi

Doğum tarihi, yüksele burç hesaplamasında yer alan bir diğer öncüldür.

Cinsiyet

Burçlar, cinsiyetlere göre değişim göstermektedir. Bu sebeple yükselen burç belirlemede cinsiyetin de etkisi vardır.

Doğum yeri

Çok yaygın olmamakla birlikte doğum yerinin doğru olarak verilmesi, yükselen burç için oldukça önemlidir. Doğum yerine ait koordinatlar, doğu ufkunda beliren burç için oldukça isabetli bir sonuç verecektir.

YÜKSELEN BURÇ NASIL HESAPLANIR?

Yükselen burcun bulunabilmesi için gerekli olan bilgiler toparlandıktan sonra yükselen burçlar hesaplanabilir.

Yükselen burçların hesaplanması için astroloji eğitimi almış olmak şarttır. Bununla birlikte, bu eğitimi almamış kişiler için, yükselen burç hesaplama tabloları bulunmaktadır. Bu tablolarda, ilgili yerlere istenen bilgilerin girilmesi sonucu, yükselen burç öğrenilmektedir.

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