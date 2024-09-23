Yumurta Alzheimer riskini azaltıyor mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Yumurtanın Alzheimer riskini azaltıp azaltmadığı konusu, son yıllarda bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle sıkça tartışılan bir konu olmasıyla biliniyor.

Yapılan bazı araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer riskini azaltabileceğini öne sürdü. Bu araştırmaların temelinde, yumurtanın içerdiği kolin maddesinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin yattığı bildirildi.

Kolin, asetilkolin adı verilen bir nörotransmitterin sentezinde önemli bir rol oynar. Asetilkolin, hafıza, ruh hali ve kas kontrolü gibi bilişsel işlevlerde kritik bir öneme sahip olmasıyla biliniyor.

Yeterli kolin alımı, bilişsel işlevlerin desteklenmesine ve bazı nörolojik bozuklukların önlenmesine yardımcı olabileceği bildirildi.

Kolin açısından zengin besinler arasında yumurta, özellikle de yumurta sarısı, önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Yapılan bir araştırmada, haftada birden fazla yumurta tüketen bireylerde Alzheimer riskinin %47 daha düşük olduğu bulundu. Bu bulgu, yumurtanın içerdiği kolinin beyin sağlığı üzerindeki koruyucu etkileriyle ilişkilendirildi.

Nöroloji uzmanları, özellikle organik yumurtaların tercih edilmesini önermektedir, çünkü organik yumurtalar daha yüksek kolin içeriğine sahip olabilir.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mihriban Andaç, kolinin hafıza ve bilişsel işlevler üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. Dr. Andaç, gençlerin ve çocukların günlük diyetlerinde 1-2 yumurta tüketmelerinin faydalı olacağını belirtti.

Ayrıca, yumurtanın haşlama veya poşe şeklinde tüketilmesinin, besin değerlerinin korunması açısından daha yararlı olduğunu ifade etti.

Yumurta tüketiminin Alzheimer riskini azaltabileceğine dair bazı bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Ancak, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğ bildirildi. Dengeli ve çeşitli bir diyetin parçası olarak yumurta tüketimi, genel sağlık ve bilişsel işlevler için faydalı olabilir. Yine de, bireysel sağlık durumlarına göre beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi önemli olduğu vurgulandı.