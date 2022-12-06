İşte patates maskesi

Evinizdeki kolaylıkla bulabileceğiniz basit malzemeler ile bu süreçte en verimli sonucu elde edebilirsiniz. Limon ve bal ile yapacağınız yüz bakımı için yapmanız gereken bir yemek kaşığı balı bir tatlı kaşığı kadar yulaf ezmesi ile karıştırın ve üzerine limon suyu dökün. Bu karışımı macun kıvamına getirene kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze sürdükten sonra 15 dakika bekletip durulayın. Bu işlemi haftada 3 kez tekrarlayın.

Patates bakımı

Patatesleri 10 dakika kadar suda beklettikten sonra dilimleyin. Dilimlediğiniz bu patatesler ile yüzünüzü ovalayın. Bu işlem bittikten sonra 2-3 dakika bekleyin ve yüzünüzü yıkayın.

Yumurta ve Aloe vera bakımı

Jel halde bulunan aloe vera ile yumurtanın beyazını karıştırın ve yüzünüze sürün. Bu işlemi sık sık yaparak cildinizi gençleştirebilirsiniz.