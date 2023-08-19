Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, yumurta viyolü üretimi alanında faaliyet gösteren 5 firma hakkında soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA
Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firmaya soruşturma

Yumurta viyolü üretimi yapan 5 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yumurta viyolü üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri, 13 Nisan 2023 tarihli toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Dentaş Kağıt Ağaç Mamulleri ve Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş., Keskinoğlu Tav. ve Dam. İşi. San. Tic. A.Ş. ve Özay Karton Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

VİYOL NEDİR?

Satış sırasında yumurtayı korumayı amaçlayan, atık malzemeden yapılmış özel kaba verilen ad.

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