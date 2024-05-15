Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor

LOR PEYNİRİNİN SAYISIZ YARARI VAR
Protein, kalsiyum, mineral ve vitaminler açısından zengin olan lor peyniri, vücut için hayati öneme sahip besinleri içeriyor. Keservuran, lor peynirinin inek peynirinin suyundan yapıldığını ve inek peynirinde bulunan antijenik proteinleri içermediğini, özellikle yumurtada bulunanlardan daha yüksek biyolojik değere sahip serum protein içerdiğini ifade ediyor. Yumurta alerjisi olanlar için lor peyniri, bu protein ihtiyacını karşılamada mükemmel bir alternatif olabilir.