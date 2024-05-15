Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor

Lor peyniri, Türk mutfağında sıkça kullanılan, hafif ve yumuşak bir peynir çeşididir. Genellikle beyaz renkte ve kremsi bir dokuya sahiptir. Lor peyniri, sütün yoğunlaştırılması ve asitleştirilmesiyle elde edilen bir üründür ve çoğunlukla inek sütünden yapılır, ancak bazı yörelerde koyun veya keçi sütü kullanılarak da üretilebilir.