Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor

Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor
Düzenleme: Taner Yener
Uzmanlar, kanserden korunma, kemik sağlığının artırılması ve mide rahatsızlıklarının giderilmesi gibi pek çok faydası bulunan lor peynirinin yeterince değerlendirilmediğine işaret ediyor. Lor peynirinin, özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleriyle dikkat çektiğini ve mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguluyorlar.
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 1

Lor peyniri, Türk mutfağında sıkça kullanılan, hafif ve yumuşak bir peynir çeşididir. Genellikle beyaz renkte ve kremsi bir dokuya sahiptir. Lor peyniri, sütün yoğunlaştırılması ve asitleştirilmesiyle elde edilen bir üründür ve çoğunlukla inek sütünden yapılır, ancak bazı yörelerde koyun veya keçi sütü kullanılarak da üretilebilir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 2

Ev yapımı lor peyniri, taze domatesler, salatalıklar ve fırından yeni çıkmış ekmeklerle mükemmel bir uyum sağlar. Kahvaltılarda, hamur işlerinde ya da yemeklerde kullanılabilir. Ekonomik ve sağlıklı bir alternatif olan lor peyniri, evde de kolaylıkla hazırlanabilir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 3

Lor peynirinin faydaları oldukça fazladır. Taze lor peyniri, potasyum, protein, kalsiyum, A ve C grubu vitaminleri açısından zengindir. Yüksek protein içeriği nedeniyle spor yapan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 4

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler, sporcular, diyet yapanlar ve tansiyon hastaları için özellikle tavsiye edilir. İçeriğinde yüksek oranda mineral ve vitamin barındıran lor peyniri, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu daha dirençli hale getirir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 5

Ayrıca, kemik gelişiminde önemli bir rol oynar ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek çeşitli kemik hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 6

Lor peyniri, inek sütünün suyundan elde edilmesine rağmen antijenik proteinleri içermez. Güçlü bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle vücudu kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 7

Ayrıca, içerdiği serum protein sayesinde vücut ve kas proteinlerinin daha fazla sentezlenmesini sağlar, bu nedenle aşırı egzersiz sonucu ortaya çıkabilen kas sakatlanmalarında iyileştirici bir etkiye sahiptir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 8

Lor peyniri nasıl tüketilir diye merak ediyorsanız, bu peynir çeşidi sofralara sunduğu lezzet ile Türkiye’de sık tüketilen yöresel peynir çeşitleri arasında yer alır. Tuzlu veya tuzsuz olarak iki çeşidi bulunan lor peyniri, besin değeri yüksek bir gıda maddesi olarak değerlendirilir

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 9

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sporcular, diyet yapanlar ve tansiyon hastaları için vazgeçilmez bir besin kaynağı olan lor peyniri, sağlık açısından sayısız yarara sahip.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 10

İçeriğindeki serum protein sayesinde, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğine sahip olan lor peyniri, sporcuların sağlıklı beslenme programlarının başında geliyor.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 11

Lor peyniri yapımı oldukça basit ve evde kolaylıkla gerçekleştirilebilir. İşte adım adım lor peyniri yapımı için bir reçete:

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 12

Malzemeler:

2 litre çiğ süt

1 adet limonun suyu (yaklaşık 4 yemek kaşığı)

Yarım tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 13

Yapılışı:

Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Süt kaynamaya başladığında, limon suyunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Süt yavaşça kesilmeye başlayacaktır. Bu süreçte hafifçe karıştırarak lor peynirinin oluşumunu sağlayın.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 14

Lor peyniri tamamen oluştuğunda ve altında sarımsı berrak bir su kaldığında ocağı kapatın.

Lor peynirini bir kevgir yardımıyla alın ve bir süzgeçte suyunu süzün.

İsteğe bağlı olarak tuz ekleyebilir ve lor peynirinizi buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Bu basit adımlarla evde taze lor peyniri yapabilirsiniz.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 15

LOR PEYNİRİNİN SAYISIZ YARARI VAR

Protein, kalsiyum, mineral ve vitaminler açısından zengin olan lor peyniri, vücut için hayati öneme sahip besinleri içeriyor. Keservuran, lor peynirinin inek peynirinin suyundan yapıldığını ve inek peynirinde bulunan antijenik proteinleri içermediğini, özellikle yumurtada bulunanlardan daha yüksek biyolojik değere sahip serum protein içerdiğini ifade ediyor. Yumurta alerjisi olanlar için lor peyniri, bu protein ihtiyacını karşılamada mükemmel bir alternatif olabilir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 16

Lor peynirinin 100 gramında 700 mg kalsiyum bulunur ve içeriğindeki yüksek oranda mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu daha dirençli hale getirir. Besleyici ve doyurucu olan lor peyniri, diyet yapanların da favorisi.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 17

Lor peyniri ne kadar tüketilmeli sorusuna gelince; bu, özellikle protein fazlasının zararlı olabileceği hastalıkları olanlar için sınırlıdır. Örneğin, gut hastaları lor peyniri tüketiminde aşırıya kaçmamalıdır.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 18

LOR PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ

Lor peyniri, peynirle benzer yoğunluğa sahip olmasına rağmen yumuşak bir yapıdadır ve taze lor ısırıldığında dişlerde bir gıcırtı hissi yaratır. Hafif tatlı ve bazen hafif tuzlu olan lor peyniri, her yaştan insanın tüketimine uygundur.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 19

Genellikle inek sütünden üretilen lor peyniri, kaşar peyniri yapımında kullanılan peynir altı suyundan elde edilir. Tuzlu ve tuzsuz olmak üzere iki çeşidi bulunur ve içerdiği mineraller ve vitaminler sayesinde kemik hastalıklarına karşı faydalıdır.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 20

Türkiye’nin lezzet haritasında önemli bir yere sahip olan Ezine peynirinin en büyük özelliği, yalnızca Kaz Dağları’nın belirli bölgelerinde doğal kaynaklarla beslenen hayvanların sütlerinin karışımıyla üretilmesidir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 21

KAŞAR PEYNİRİ ÜRETİMİNİN SIRLARI VE LOR PEYNİRİNİN ÇEŞİTLERİ

Kaşar peyniri, peynir altı suyundan üretilir ve bu süreçte peynir altı suyuna bir miktar yağ da eklenir. Lor peyniri ise iki farklı çeşitte sunulur: tuzlu ve tuzsuz. Bu peynirin içerdiği mineraller ve vitaminler, çeşitli kemik hastalıklarına karşı faydalıdır.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 22

EZİNE PEYNİRİNİN EŞSİZ LEZZETİ VE ÜRETİMİ

Türkiye’nin damak zevkini fetheden Ezine peynirinin benzersizliği, Kaz Dağları’nın belli bölgelerinde doğal kaynaklarla beslenen hayvanların sütlerinin kullanılmasından kaynaklanır. Geleneksel yöntemlerle üretilen Ezine peyniri, özel olarak yetiştirilen hayvanların sütü sayesinde orijinal lezzetini korumaktadır.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 23

Günümüzde keçi, inek ve koyun sütlerinden yapılan Ezine peyniri, inek sütünden yapıldığında daha beyaz bir renge sahiptir ve keçi ile koyun sütünden daha az yağ içerir. Bu özellikleriyle Ezine inek peyniri, inek sütü peynirlerine alışkın olanlar için idealdir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 24

EZİNE PEYNİRİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ezine peyniri, yüksek protein içeriğiyle vücudun ihtiyaç duyduğu proteinleri mükemmel bir şekilde karşılar ve doğal enerji kaynağıdır. Aminoasitler açısından zengin olan bu peynir, zeka gelişimine katkıda bulunur ve düşük kolesterol oranıyla vücuttaki kolesterol dengesini destekler.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 25

A vitamini bakımından zengin olan Ezine keçi peyniri, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Saçları güçlendirir, saç dökülmesini azaltır ve çocukların gelişimine katkı sağlar. Ayrıca, kemik ve diş sağlığını destekler ve hafızayı güçlendirerek Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 26

EZİNE PEYNİRİNİN SAKLANMASI

Ezine peyniri, ambalajlı olarak satın alındığında ambalajıyla birlikte muhafaza edilebilir. Açık alınan Ezine peyniri ise salamura yapılarak paketlenip güvenli bir şekilde saklanabilir.

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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 27
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 28
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 29
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 30
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 31
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 32
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 33
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 34
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 35
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 36
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 37
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 38
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 39
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 40
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 41
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 42
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 44
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 46
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 47
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Yumurtadan 10 kat daha faydalı! B12 vitamini deposu, uyku sırasında kas geliştiriyor 48
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