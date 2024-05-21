Aşırı tuz tüketimi halk sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Aşırı tuz tüketimi, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldi.

Tuz, vücudumuz için hayati öneme sahip olmasına rağmen, aşırı tüketildiğinde birçok sağlık problemine yol açabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Bayam, aşırı tuz tüketiminin başta hipertansiyon olmak üzere kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve böbrek yetmezliği gibi sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tuz tüketimi miktarı 5 gramken, Türkiye'deki ortalama tuz tüketimi bu rakamın üç katından fazla, yaklaşık 15 gram seviyelerinde. Bu durum, ülkemizdeki tuz tüketiminin normale oranla oldukça yüksek olduğunu göstermekte.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, tuzun vücutta sıvı dengesinin ve dolayısıyla kan basıncının düzenlenmesinde önemli görevleri bulunduğunu, ancak aşırı miktarda tüketildiğinde birçok sağlık problemine neden olduğunu ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü ifade etti.

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Köz ise aşırı tuz kullanımının kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) ve kalp-damar hastalıklarını (kalp yetmezliği, felç ve bacak damarlarında tıkanma gibi) artırdığını söyledi.

Ayrıca, Nefroloji Uzmanı Dr. Bahtışen Güven, aşırı tuz tüketiminin böbreklere zarar verdiğini ve böbrek hastalığına zemin hazırladığını vurguladı.

Bu uzman görüşleri ışığında, aşırı tuz tüketiminin kalp ve damar sağlığını riske attığı, hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği anlaşılmakta.

Bu nedenle, tuz tüketimini sınırlamak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek büyük önem taşımakta.

AŞIRI TUZ TÜKETİMİNİN ZARARLARI

Tuz, vücudumuz için gerekli olan sodyum ve klorun başlıca kaynağıdır ve hayati fonksiyonlarımız için önemlidir.

Ancak, aşırı tuz tüketimi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir.

İşte fazla tuz tüketiminin olası zararları:

• Kan Basıncında Yükselme: Fazla tuz, kan damarlarından daha büyük bir kan hacminin akmasına neden olabilir, bu da yüksek tansiyona ve dolayısıyla kalp hastalıkları ve inmeye yol açabilir.

• Böbreklere Zarar: Aşırı tuz tüketimi, böbreklerin süzme işlevini bozabilir ve böbrek hastalıklarına neden olabilir.

• İnsülin Direnci: Yüksek sodyum alımı, insülin direncini artırabilir ve tip 2 diyabet riskini yükseltebilir.

• Kalp Sağlığı: Fazla tuz, kalp damarlarında plak birikimine ve kalp krizi riskinde artışa neden olabilir.

• Kemik Sağlığı: Vücutta biriken tuz, kalsiyum kaybına sebep olabilir, bu da zayıf kemikler ve kemik erimesine yol açabilir.

• Bağışıklık Sistemi: Tuzun aşırı tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakabilir.