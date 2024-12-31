Yumurtadan yumurta çıktı

Yazları Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kışları ise Erzincan merkezde yaşayan Ayhan Kalyoncu kümesten getirdiği yumurtayı mutfakta kırınca içerisinden ayrı bir yumurta daha çıktığını görünce gözlerine inanamadı.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Ayhan Kalyoncu “Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesinde oturuyorum. Refahiye’den annemin 3 tavuk 3 horozu vardı, onları buraya getirdim, kümeste bakıyorum" dedi.

Kalyoncu "Sabah kümese gittiğimde yumurta salan tavuğun zorlandığını gördüm. Daha sonra yumurtayı saldı bende alıp mutfağa geldim. Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay” dedi.