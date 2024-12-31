Yumurtadan yumurta çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yumurtadan yumurta çıktı

Erzincan’da annesinin bakması için kendisine getirdiği tavuklardan birinin yumurtasını kıran Ayhan Kalyoncu yumurtanın içinden yumurta çıktığını görünce şaşkına döndü.

Yazları Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kışları ise Erzincan merkezde yaşayan Ayhan Kalyoncu kümesten getirdiği yumurtayı mutfakta kırınca içerisinden ayrı bir yumurta daha çıktığını görünce gözlerine inanamadı.

aw361232-01.jpg

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Ayhan Kalyoncu “Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesinde oturuyorum. Refahiye’den annemin 3 tavuk 3 horozu vardı, onları buraya getirdim, kümeste bakıyorum" dedi.

aw361232-02.jpg

Kalyoncu "Sabah kümese gittiğimde yumurta salan tavuğun zorlandığını gördüm. Daha sonra yumurtayı saldı bende alıp mutfağa geldim. Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay” dedi.

Son Haberler
'Sahte içki' zehirlenmelerinde ilk belirtilere dikkat
'Sahte içki' zehirlenmelerinde ilk belirtilere dikkat
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 akademik personel alacak. Başvuru şartları ve tarihi belli oldu
Üniversite personel alınacak! Başvuru tarihi belli oldu...
Tottenham'ın yıldızı taraftarı sosyal medyada haşladı
Tottenham'ın yıldızı taraftarı sosyal medyada haşladı
Hangi kuruyemiş sağlığa faydalı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Hangi kuruyemiş sağlığa faydalı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Sakarya'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Sakarya'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu