Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin. İşte nedenleri...

Yumurtanın kolesterol seviyesini düzenlediği ve sağlığa faydalı olduğu artık bilinen bir gerçek olduğu biliniyor.

Peki, yumurtayı nasıl pişirmeliyiz ki yararlarını en iyi şekilde alabilelim? Uzmanlardan uyarılar geldi.

Protein denince akla ilk gelen besin yumurta olduğu biliniyor. Yumurtanın kolesterolü düşürdüğü bilimsel çalışmalarla ortaya konduğu bildirişdi.. Yumurta kolin bakımından zengindir. Kolin beyin için çok önemlidir. Sarısında bol miktarda A vitamini vardır. Bu da göz sağlığını ve bağışıklık sistemini destekler. Hücre yenilenmesine katkıda bulunur, kansere karşı korur.

Yumurtada bulunan B vitamini de cilt, tırnak ve saç sağlığına iyi gelir. Ancak bu faydaları elde etmek için yumurtanın nasıl pişirildiği de önemlidir.

YUMURTA NASIL PİŞİRİLMELİ?

Yumurtanın kayısı kıvamında olması Biotin vitamini ve avidin adlı proteinin bir arada bulunmasını sağlar. Bu ikisini de almamız gerekir. Yumurta tam piştiğinde bu bağ kopar. Bu yüzden en sağlıklı yumurta tam pişmiş yumurta olduğu bildirildi.

Yumurta 10 dakikadan uzun süre pişirildiğinde sarısının çevresinde demir sülfür halkası meydana gelir. Bu da demirin emilimini azaltır. Yumurta demir içeren bir besindir. Demir eksikliği olanlarda yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler görülür. Yumurta tokluk hissi verir. Çocuklar için de çok faydalıdır.