Yumurtayı yanlış pişiriyoruz

Uzman Diyetisyen Işın Sayın yumurtanın ülkemizde bir çok kişi tarafından yanlış pişirildiği görüşünde. İşte o bilgiler...

Yumurtanın yararı özellikle de kolesterolü kontrol altında tuttuğu artık kesinlik kazandı. BU durumda geriye nasıl pişirilmesi gerektiği kalıyor. Uzman Diyetisyen Işın Sayın bu konuya ilişkin şunları söylüyor ve uyarıyor:

“Beslenme literatüründe protein aslında yumurtanın ta kendisidir. Kolesterolü düzene soktuğu bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. Yumurta kolinden zengini. Kolin ise beynin vazgeçilmezi. Sarı kısmında yüksek miktarda A vitamini bulunuyor. Bu gözlerin iyi görmesini sağlıyor. Ayrıca bağışıklığı da güçlendiriyor. Hücreleri yeniliyor, böylelikle kansere kalkan oluyor.

İçeriğindeki B vitamini cilde, tırnaklara, saça iyi geliyor. Fakat bu yararların yerine oturması için yumurtayı nasıl pişirmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor.

YUMURTA NASIL PİŞİRİLMELİ?

Kayısı kıvamdaki yumurtada Biotin vitamini, avidin adındaki protein bağlar var. Bunların ikisini de almamız gerekir. Tam piştiğinde bu birleşme önlenmiş oluyor. Bu nedenle en sağlıklı yumurta tam pişmiş yumurtadır.”

Demir eksikliği bulunanların günde en az bir yumurta yemesi gerektiğini vurgulayan Işın, şunlara dikkat çekti:

“Yumurta 10 dakikadan fazla pişirildiğinde sarısının etrafında demir sülfür halkası oluşur. Bu durum demiri almamızı engeller. Yumurta demir minerali içeren bir besin maddesidir. Demir eksikliği olan bedenlerde yorgunluk, halsizlik oluşur. Yumurta insanı tok tutar. Çocukları için de vazgeçilmez olmalıdır.”

İHA