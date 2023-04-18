Yumurtayı sakın bu şekilde tüketmeyin. Faydası zararından daha çok

Yüksek oranda protein ve demir içeren yumurta, karbonhidrat oranının az olması sebebiyle bir çok kişi tarafından sevilerek tüketilen besinlerden biri olarak biliniyor.

Özellikle kahvaltı sofralarından vazgeçilmezlerinden olan yumurta masada yerini ilk alanlardan oluyor. Yediden yetmişe her yaştan insanın tüketmesi gerektiği vurgulanan yumurtanın düzenli tüketildiğinde de pek çok faydası bulunuyor.

Ancak bir çok farklı teknikle pişirilebilen yumurtanın bir çeşidinin yararından çok zararı bulunuyor.

HAŞLANAN YUMURTADA BU DETAYA DİKKAT!

‘Haşlama yumurta’ olarak bilinen suyun içerisinde yumurtayı kaynatma durumunda yumurtanın sarısının etrafında gri bir halkanın oluştuğunu görülürse, bu büyük bir tehlikeye işaret eder. Çünkü yeşil halkalar yumurtanın çok uzun süre piştiğinin göstergesi olarak tanımlanır. Bu durum, demirden yararlanılmasını engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır.

YUMURTANIN ETRAFINDA OLUŞAN GRİ ÇİZGİLERİN NEDENİ NE?

Yumurta 10 dakikadan fazla piştiğinde, yumurta sarısı etrafında demir sülfür halkası olarak bilinen bir yeşil-gri halka oluşturur. Bu halka, yumurtadaki demirden yararlanmayı engeller. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar.

SAĞLIKLI BİR YUMURTA NASIL PİŞİRİLMELİDİR?

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, ideal yumurta pişirimi hakkında "Her gün en az 1 adet tercihen organik yumurta tüketin ve toplam 10 dakika pişirin. Ocağınızın gücü ve yumurtanın organik olma/olmama durumuna göre değişen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin koşullarınızda 10 dakikada yumurtanın iç kısmının yarı pişmiş olduğunu görüyorsanız; bir daha ki sefere en çok 1-1.5 dakika fazladan pişirin, ancak gri halka olmayacak şekilde de süreyi dikkatle ayarlayın" diyor.

Düzenli yumurta tüketiminin faydaları da sıralandı. İşte yumurtanın bilinmeyen faydaları:

1- KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Yumurtanın protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı düşük olduğu için uzun süre tok kalmayı sağlar. Yumurta aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı kalori miktarını sağlar. Tüm bu özellikleri kilo vermeyi kolaylaştırır.

2- CİLDİ GENÇ TUTAR

Diyete bol miktarda yumurta ekleyerek yaşlanmanın etkilerini tersine çevirilebilir. Amino asitler hücreleri yeniler.

3- KAS VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Protein, güçlü yapan yapısal ve işlevsel hücreler ve dokular üreterek vücudda büyük bir rol oynar. Yumurtaların her biri yaklaşık altı gram protein içerir, bu da kas kütlesini güçlendirir ve kemiklerin genel sağlığını iyileştirir.

4- ANEMİ İLE SAVAŞIR

Folik asit açısından zengin olan yumurta vücuttaki kırmızı kan üretimini artırabilir. Bu durum da genel olarak anemi riskini azaltır.

5- UZUN SÜRE TOK TUTAR

Kalorileri azaltmaya çalışmak, daha sağlıklı beslenmeye bağlı kalmayı zorlaştırır. Bununla birlikte, öğünlerin çoğuna yumurta koyulduğunda, protein ve yağın kombinasyonu, daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı olacaktır. Bu, artık atıştırmalıklara ulaşmaya gerek olmadığı anlamına gelir ve hedeflere ulaşmayı sağlar.

6- KOLESTEROLÜ DESTEKLER

LDL seviyesini artıran ve kalp hastalığına ve diğer sorunlara katkıda bulunan kolesterol olsa da “iyi” kolesterol olarak bilinen HDL de vardır. Bu, fazla kötü kolesterolü karaciğere geçirerek yok edecek ve böylece parçalanıp uzaklaştırılabilecektir. Yumurtalar iyi kolesterolle doludur ve bu konuda yardımcı olabilir.

7- GÖZLERİ GÜÇLENDİRİR

Yumurtanın sarısı, yaşlı insanlarda görme kaybının önde gelen nedeni olan makula dejenerasyonunu önleyen lutein adı verilen bir karotenoid ile doludur.

8- BEYNİN DAHA İYİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR

Yumurtalar sadece D vitamini eksikliği geliştirmeyi engellemekle kalmaz, aynı zamanda beyin fonksiyonunu iyileştirmeye de yardımcı olur. Hafıza, kolin adı verilen başka bir önemli besin maddesinden sentezlenen asetilkolin adı verilen bir nörotransmitter tarafından kontrol edilir. Yumurtalar, beyindeki hücre zarlarını oluşturmaktan ve hazırlamaktan sorumlu olan ve daha net düşünmeye yardımcı olacak kolinle doludur.