Yunan bahis devi Türk ortağıyla hipodroma girdi. Bunlar da Türkiye'den yerli ve milli olarak deli para kazanacaklar

Yunanistan’ın en büyük şans oyunları şirketi olan Intralot, Türkiye’de bir yeni adım daha atıyor. Bir dönem Milli Piyango ile ilgilenen, Hitay Holding ile Bilyoner’i yöneten Yunan devi, Türk ortağıyla at yarışı için yeni bir girişim kurma kararı aldı.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre, Yunan devine ait İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile Hitay Yatırım Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Tek Elektronik Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından at yarışlarına ilişkin bahis oyunları alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir ortak girişim kurulması için resmi izinler verildi.

Geçtiğimiz yıl Intralot ve Hitay Holding, Bilyoner’in 20’nci yıldönümünü kutlamıştı.

BABASI, KOMÜNİST POLİTİKACI

1992 yılında kurulan ve Sokkalis ailesi tarafından yönetilen Intralot, 3 bin 400 çalışana sahip. Şirketin cirosu 2021 yılında 414 milyon euroydu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sokratis Sokkalis’in babası Petros Kokkalis, komünist bir politikacı olarak biliniyor. İkinci Dünya Savaşı’nda da Nazilere karşı mücadele vere Yunan Direnişi Grubu üyesiydi.