Yunan restoranında "Laik Atak": Sahneye çıkıp İzmir Marşı söyledi

Yunan restoranına giden bir Türk genci, kendini tutamayıp orkestranın olduğu sahneye çıktı. Restorandakilere İngilizce olarak "Burada hiç türk var mı? Yakın zamanda güzel bir seçim süreci geçirdik. Bu seçimi kazandık ve sonucu kutlamak için söylediğimiz bir şarkı var" diyerek coşkuyla İzmir Marşı'nı söylemeye başladı. Şarkıya son verince restorandakiler tarafından alkışlandı.

O anlar, gencin arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sosyal medyada "laik atak" notuyla paylaşılan video beğeni topladı.