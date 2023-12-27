Yunanistan Akdeniz'de 38 göçmeni kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Yunanistan Akdeniz'de 38 göçmeni kurtardı
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Akdeniz'de bir botta 38 göçmeni kurtardıklarını açıkladı.

Kathimerini'de yer alan habere göre, yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Yunan sahil güvenliğinin Girit'in güneyindeki Gavdos adası açıklarında ahşap bir botta mahsur kalan 38 kişiyi kurtardığını açıkladı.

Kamu yayıncısı ERT'nin haberine göre, Mısır ve Pakistan'dan gelen toplam 38 belgesiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Girit'teki liman kenti Palaiochora'ya nakledilecek. Göçmenlerin daha sonra kimlik tespiti amacıyla Kalatha çocuklar yaz kampına transfer edileceği duyuruldu.

Kayıp olarak herhangi bir bildirimde ise bulunulmadı.

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