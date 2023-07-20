Yunanistan alev alev yanıyor. 24 saatte 66 yangın

Yunanistan’da son 24 saatte 66 yeni yangın çıktı ve çoğu ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Başkent Atina çevresindeki ve Rodos Adası’ndaki yangınlar ise devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Yunanistan alev alev yanıyor. 24 saatte 66 yangın

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sivil Savunma ve İtfaiye tarafından yapılan açıklamalarda, ülke genelinde son 24 saatte 66 yeni yangın kaydedildiği ve çoğu yangının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtildi. Başkent Atina’nın batısındaki orman yangını ise 3’üncü gününde devam ediyor.

Rodos Adası’ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.

BİRÇOK ÜLKE YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa’nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Yunanistan’ın yangınla mücadele çabalarına destek olmak için 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini ve uçakların gerektiği kadar Yunanistan’da kalacağı ifade edildi.

YARIN YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI BEKLENİYOR

Yarın Yunanistan’da ikinci bir sıcak hava dalgasının başlayacağı ve bazı bölgelerde sıcaklıkların 40, cuma günü ise sıcaklıkların 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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