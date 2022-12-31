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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:42
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Zelenskiy ile görüştü
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Görüşmede, Zelenskiy ve Ukrayna halkına yeni yıl için iyi dileklerde bulunan Miçotakis, Yunanistan’ın Ukrayna’ya devam eden desteğinin de altını çizdi.

Miçotakis, Ukrayna’yı yakın bir tarihte ziyaret etmek istediğini de ifade etti.

Yunanistan, şubatta açıkladığı karar üzerine Ukrayna’ya hem askeri malzeme hem de insani yardım göndermişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 31 Mayıs’ta Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Scholz, Yunanistan’ın Ukrayna’ya elindeki BMP-1 tipi zırhlı araçları gönderebileceğini belirtmişti.

Yunanistan’ın, karşılığında Almanya’dan “Marder” tipi zırhlı araç alma koşuluyla, elindeki BMP-1’leri Ukrayna’ya gönderme kararı ülkede muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

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