Yunanistan düzensiz göçmenleri can salına terk etti

Kaynak: İHA
Yunanistan düzensiz göçmenleri can salına terk etti

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntüleri yayınladı.

Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk etti.

Konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında “Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı” ifadelerine yer verildi.

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