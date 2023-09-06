Yunanistan tropik fırtınalarla sarsıldı

‘Daniel’ fırtınası, Yunanistan’da binlerce insanın benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya kalmasına, hayatlarını kurtarmak için mücadele etmesine, evlerini ve arabalarını terk etmesine neden olurken, ülkede derin bir iz bıraktı. Yıkımın odak noktası Pagaset Körfezi'ndeki liman kenti Volos ve çevre bölgelerdi.

Volos'ta bir kişi ölürken, bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Pelion şehri büyük hasara uğradı ve abluka altında kaldı.

Dereler taştı, sel oldu, yollar ikiye bölündü, köprüler çöktü, sahiller suyun etkisiyle sürüklenen araçlarla doldu.

Meteorologlar Yunanistan'da şimdiye kadarki en şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yalnızca Zagora'ya bir günde 500 milimetreden fazla yağmur yağarken, Atina'da yıllık yağış miktarı yaklaşık 400 milimetre olduğu hatırlatıldı.

Meteorologlar olayın yoğunluğuna ilişkin çok sayıda uyarıda bulunurken, Sivil Koruma Dairesi belediye başkanlarından ve bölge valilerinden vatandaşları zamanında bilgilendirmelerini istedi.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, belediye başkanlarının vatandaşları bilgilendirmeye yönelik duyurular yaptığını söyledi. Ancak yerel bir yetkili, özellikle köylerde hala turistlerin ve tatil yapan insanların bulunduğu Pelion'da, "salgından önce herkesin tahliye edilmesinin çok zor olduğunu" söyledi.

Volos'taki hastane su altında kaldı. Şehir merkezindeki binalardan insanlar şişme botlarla tahliye edilirken, sokaklardaki su seviyesi de bir metreden fazla yükseldi.

Başbakan Miçotakis hem orman yangınlarını hem de fırtınaları iklim değişikliğine bağladı ve merkez sağ hükümetinin orman yangını cephesinde "işleri açıkça bizim istediğimiz kadar iyi yönetemediğini" kabul etti.

Salı günü yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz şekliyle dikkatsiz yazların sona ereceğinden ve bundan sonra önümüzdeki yazların muhtemelen daha da zor olacağından korkuyorum" dedi.