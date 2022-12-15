Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA'da yer alan habere göre, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri F.S, Y.Ö, M.G, B.S. ve H.A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen terör örgütü mensupları, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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