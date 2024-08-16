Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı

Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de saklandığı çiftlikte yakalandı.

Suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve jandarma suç araştırma timi, Keşan ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahla tehdit ve yağma", "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma" suçlarından aranan organize suç örgütü elebaşı A.Ç'yi Yunanistan'a kaçmak için saklandığı çiftlikte yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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