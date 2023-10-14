Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan 5 göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yüzerek geçmeye çalışanlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Ekim’de Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişinin bildirildiğini duyurdu. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekiplerce, denizdeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Lastik botla geçmeye çalışanlar

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen bot ekibi, durdurdukları lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin durumu

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin hangi ülkelerden geldikleri, hangi güzergahları izledikleri ve hangi amaçla yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak istedikleri araştırılıyor.