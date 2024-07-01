Yunanistan'da 24 saatte çıkan 52 orman yangınından 44'ü kontrol altına alındı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Valisi Vathrokoyannis'in açıklamasına göre, ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edilerek 44 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Ancak 8 noktadaki yangınlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Özellikle İstanköy (Kos) ve Sakız (Hios) adalarındaki yangınlarla mücadelede zorluklar yaşanması üzerine Atina'dan takviye ekipler gönderildi. Midilli Adası'ndaki yangına da ek ekipler sevkedildi.

Girit Adası'ndaki yangın nedeniyle bazı yerleşim birimlerinin tedbir amaçlı boşaltılması istendi. Ayrıca, Serifos Adası'nda geçtiğimiz cumartesi günü çıkan yangında Ada'daki önemli doğal çevre koruma alanlarından biri olan Avrupa Birliği'nin Natura 2000 ağına ait alanların dörtte birinin kül olduğu bildirildi.