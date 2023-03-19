Yunanistan'da asgari ücrete zam

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, asgari ücretin 1 Nisan’dan itibaren 780 Euro’ya yükseltildiğini duyurdu.

Yüzde 9,4 oranında artırılan asgari ücretten 600 bin işçinin yararlanması planlanıyor.

Ülkede asgari ücret geçen yıl 713 Euro seviyesindeydi.

Mitsotakis açıklamasında “Hiçbir hayalim yok, ülkemizde ücretlerin hala düşük olduğunu ve ithal enflasyonun onları daha çok baskı altına aldığını biliyorum. Bunu özellikle zor durumda olan genç erkek ve kadınlardan her zaman duyuyorum. Yapılan yeni zam elbette sorunları çözmese de sorunların çözümünde önemli bir rahatlama yaratacaktır. Mutabık kalınan nihai miktarın imkanlarımızın üst sınırında olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.