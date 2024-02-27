Yunanistan'da çiftçiler valilik binası önüne gübre ve saman döktü

Yunan basınında yer alan haberlere göre, çiftçiler traktörleriyle dün geceden itibaren Mesologgi kentinde toplanmaya başladılar. Bugün öğle saatlerinde kent merkezinde bir gösteri düzenleyen çiftçiler, valilik binası önüne hayvan gübresi ve saman döktü. Eylemin ardından çiftçi temsilcileri, protestolarını sürdüreceklerini açıkladılar.

Çiftçiler, 20 Şubat'ta Atina'da düzenledikleri traktör gösterisinin ardından üretim maliyetlerini düşürme taleplerini dile getirmişlerdi. Başta mazot, elektrik, gübre ve tarım ilacı gibi girdilerin fiyatlarında düşüş isteyen çiftçiler, ayrıca yurt dışından ithal edilen tarım ürünlerinin iç piyasada yerli ürünler gibi satılmasından da şikayetçi olmuşlardı.