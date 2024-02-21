Yunanistan'da çiftçiler yeniden sokağa indi

Kaynak: İHA
Yunanistan'da çiftçiler yeniden sokağa indi
Avrupa'da çiftçi protestoları artarak devam ederken Yunanistan’da çiftçiler, traktörleri ile başkent Atina’da protesto düzenledi.

Yunanistan’da çiftçilerin protestoları devam ediyor. Çiftçilerin adresi bu kez başkent Atina oldu. Başkentteki Sintagma Meydanı'nda toplanan çiftçiler, traktörlerini parlamento binası önüne park etti.

Çiftçiler, yüksek enerji ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, vergi yüklerinin hafifletilmesi ve doğal afetlerden gördükleri zararın karşılanması gibi taleplerde bulundu. Bazı çiftçiler traktörlerinin önüne “tabut” yerleştirirken, bazıları da "Çiftçi yoksa gıda da yok, gelecek de yok" ve "Hayvancılık bugün öldü" ifadeleri yazan pankartlar astı.

Sendikaların haftalardır hükümet ile müzakereleri devam ederken, bugüne kadar kayda değer bir ilerleme kaydedilemedi. Çiftçiler, elektrik faturalarında indirim ve tarımsal mazot için vergi iadesinin bir yıl uzatılmasını teklif eden hükümete baskı yapmak için Atina’da olduklarını ifade etti.
Polis, protestoya 130 traktörle en az 8 bin çiftçinin katıldığının tahmin edildiğini açıkladı.

aw146123-01-001.jpg

aw146123-02-001.jpg

aw146123-03-001.jpg

aw146123-04-001.jpg

aw146123-05-001.jpg

aw146123-06-001.jpg

aw146123-07-001.jpg

aw146123-08-001.jpg

aw146123-09-001.jpg

aw146123-10-001.jpg

Son Haberler
İmamoğlu'na yıllar sonra sırtını döndü. Kimse bunu beklemiyordu Gündem
İmamoğlu'na yıllar sonra sırtını döndü. Kimse bunu beklemiyordu
Flaş... Flaş... İsrail Şam'a füze yağdırdı Dünya
Flaş... Flaş... İsrail Şam'a füze yağdırdı
Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi Gündem
Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı Gündem
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Seçim öncesi suya indirim Ekonomi
Seçim öncesi suya indirim
Gonca Vuslateri bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı Magazin
Gonca Vuslateri bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı
Yöneticilere Sorbonne diploması kazandıran eğitimin başvuruları açıldı Gündem
Yöneticilere Sorbonne diploması kazandıran eğitimin başvuruları açıldı