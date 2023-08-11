Yunanistan’da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’da saat 16.20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 26 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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Son dakika… Son dakika… Yunanistan’da saat 16.20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’da saat 16.20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 26 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.