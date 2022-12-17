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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı

Yunanistan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı. Göçmenlerin yolculuk için kaçakçı olduğu iddia edilen Türk vatandaşlarına kişi başı 8 bin avro ödediği iddia edildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:53
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Yunanistan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı
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Yunan yetkili kurumları, cuma günü yaptığı açıklamada, Atina yakınlarındaki bir ada açıklarında içinde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir teknenin sorun çıkardıktan sonra göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle dört Türk uyruklu kişinin tutuklandığını açıkladı.

Sahil güvenlik, dördünün Perşembe günü Yunanistan başkentinin güneydoğu kıyısı açıklarında yer alan Kea adasının kuzeydoğusunda bulunan teknede bulunan 97 kişi arasında olduğunu söyledi. Sahil güvenlik, kalan yolcuların 32 erkek, 22 kadın ve 39 küçük olduğunu söyledi.

Sahil güvenlik gemisiyle Yunanistan anakarasına taşınan yolcuların Mısır, Afganistan, Suriye, Somali, İsrail ve Irak'tan olduğu açıklandı. Tekne, Türkiye'de İzmir'den yola çıkmış ve göçmenlerin Türkiye'deki kaçakçılara yolculuk başına 8 bin avro ödediği İtalya'ya gidiyordu.

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