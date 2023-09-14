Yunanistan'da göçmen kaçakçısı davaları hızlandırıldı

Editör: İsa Karaarslan

Yunanistan’da, göçmen akışının arttığı bir dönemde, adli süreçleri hızlandırmak üzere, göçten ve göçmen kaçakçılarının davalarını sistematik bir şekilde izlemekten sorumlu bir Yüksek Mahkeme savcı yardımcısı atanacak.

Şu ana kadar Sahil Güvenlik tarafından gönderilen davaların karara bağlanması sıklıkla gecikiyor ve farklı savcılardan geçiyor, bu da süreci daha da yavaşlatıyordu.

Yunanistan, bu durumun önüne geçilmesi ve göçmen kaçakçılığıyla aktif mücadele için bu atamanın yapılacağını belirtti.