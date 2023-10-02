Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2021'de 85 bin 346 olan yeni doğan bebek sayısının yüzde 10,3'lük gerilemeyle 76 bin 541'e düştüğünü açıkladı.

KAYNAK: AA
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor

Yıllar içerisinde nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısının, 2022'de bir önceki yıla göre azalma gösterdi. Rakamları, ELSTAT'ın raporu ortaya çıkardı.

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) raporuna göre, 2021'de 85 bin 346 olan yeni doğan bebek sayısı yüzde 10,3'lük gerilemeyle 76 bin 541'e düştü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 140 BİN

Ülkede 2022'de hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bin 801 olarak kayıtlara geçerken, 2021'de bu rakam 143 bin 923'tü.

Bir yaşını doldurmadan hayatını kaybeden bebeklerin sayısı ise 2022'de 239 oldu.

43 BİN 355 ÇİFT EVLENDİ

Ülkede, 2022'de 43 bin 355 çift evlendi. Evlilik yerine resmi "birlikte yaşama anlaşması" yapmayı tercih edenlerin sayısı 13 bin 157 oldu.

Evlenen çiftlerin sayısı 2022'de, 2021'e göre yüzde 6,4, "birlikte yaşama anlaşması" ile ilişkilerini resmileştiren çiftlerin sayısı yüzde 13,9 arttı.

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