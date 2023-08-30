Yunanistan'da orman yangınları 12. gününde de söndürülemedi

Yunanistan’da orman yangınları, büyük bir mücadeleye rağmen henüz söndürülemedi. Bir çok ülkenin karadan ve havadan destek vermesine rağmen alevlerde azalma olmadı.

Editör: Özge Ceren Çimen

19 Ağustos'ta liman kenti Dedeağaç yakınlarında başlayan yangın, 12. gününde, daha küçük yangınlarla birleşerek Türkiye sınırına yakın evleri ve geniş arazileri yok eden bir cehenneme dönüştü. Yangın binlerce kişinin tahliyesine yol açtı ve geçen hafta Yunanistan'da yangına bağlı 21 ölümün 20'sinden sorumlu tutuldu.

475 itfaiyeci, 11 uçak ve beş helikopterin desteğiyle, Dadia Milli Parkı ormanının derinliklerinde yoğunlaşan alevleri kontrol altına almaya çalışıldı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus Acil Durum Yönetim Servisi'ne göre yaklaşık 81.000 hektar (200.000 dönüm) alanın yandığı yangın, Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin 2000 yılında kayıt tutmaya başlamasından bu yana herhangi bir üye ülkenin yaşadığı en büyük orman yangını oldu.

Son haftalarda Yunanistan'da her gün düzinelerce yeni orman yangını çıktı ve bunların büyük çoğunluğu ilk aşamalarında söndürüldü. Ancak birçoğu günlerce süren büyük yangınlara dönüştü ve binlerce insanın ihtiyati olarak tahliye edilmesini tetikledi.

Romanya, Fransa, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Slovakya ve Sırbistan'dan yüzlerce itfaiyecinin yanı sıra Almanya, İsveç, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve İspanya'dan 12 uçak da yangınlarla mücadeleye yardım etti.

İtfaiye teşkilatı, Atina'nın eteklerinde büyük bir yangının Parnitha Dağı'nın eteklerinde en az bir hafta boyunca devam ettiğini bildirdi.