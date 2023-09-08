Yunanistan'da selde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Editör: İsa Karaarslan

Yunanistan'ın orta kesimindeki Volos şehrinde kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla, Daniel Fırtınası sebebiyle ölenlerin sayısı yediye yükseldi.

Kimliği yetkililer tarafından açıklanmayan 69 yaşındaki kişinin Perşembe akşamından bu yana kayıp olduğu bildirildi.

Magnesia Özel Kuvvetler Kulübü gönüllüleri, cesedin yerini tespit etti ve daha sonra Anavros bölgesinde sahil güvenlik gemisi tarafından kurtarıldı. Ceset daha sonra şehirdeki Achillopouleio Hastanesi'ne nakledildi.